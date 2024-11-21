Sessiz tanıkları: Avrupa’nın terk edilmiş sınır kapıları

Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:22

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:22

Bir zamanlar yoğun trafiğiyle dolup taşan, kültürlerin buluşma noktası olan Avrupa’nın birçok sınır kapısı, bugün sessizliğe bürünmüş durumda. Avrupa Birliği’nin genişlemesi, Schengen Anlaşması ve serbest dolaşım uygulamaları sayesinde sınır kontrollerinin büyük ölçüde kaldırılması, bu kapıların işlevsiz hale gelmesine yol açtı. İşte geçmişin izlerini taşıyan, unutulmuş Avrupa sınır kapıları...

1. Checkpoint Charlie – Berlin, Almanya

Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Berlin’i ayıran en ünlü sınır kapısıydı. Bugün, bir açık hava müzesi olarak ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

2. Slubice-Frankfurt (Oder) – Polonya-Almanya Sınırı

Polonya’nın Schengen Bölgesi’ne katılmasıyla bu sınır kapısı da tarih oldu. Şimdilerde iki şehir arasındaki köprüden özgürce geçmek mümkün.

3. Nickelsdorf – Avusturya-Macaristan Sınırı

Bir zamanlar Avusturya’nın doğu sınırındaki en yoğun kapılardan biri olan Nickelsdorf, Avrupa’nın birleşmesiyle sakinleşti. Eski kontrol binaları terk edilmiş durumda.

4. Kietz – Almanya-Polonya Sınırı

Bu sınır kapısı, geçmişte yoğun trafiğe ev sahipliği yapıyordu. Şimdilerde, bölgedeki köylere geçmişin sessizliğini taşıyan bir anıt gibi duruyor.

5. Hrensko – Çekya-Almanya Sınırı

Schengen ile birlikte işlevini kaybeden Hrensko sınır kapısı, çevresindeki doğal güzelliklerle doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

6. Brenner Geçidi – İtalya-Avusturya Sınırı

Avrupa’nın en eski geçiş noktalarından biri olan Brenner, modern düzenlemelerle artık daha çok turistik bir bölge olarak biliniyor.