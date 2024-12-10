Siyah Kalp dizisinin setinde kavga çıktı: Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu arasında gerilim

Büyük bir gerginlik, Siyah Kalp dizisinin setinde yaşandı. Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu arasında çıkan kavga nedeniyle set bir süreliğine durdu. Kavga ekibin müdahalesiyle yatıştırıldı ve iptal edilen sahne birkaç gün sonra tekrar çekildi.

Siyah Kalp dizisinin setinde kavga çıktı: Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu arasında gerilim
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:36

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp dizisinin kadrosunda büyük bir kavga yaşandı. Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasında çıkan gerginlik nedeniyle set bir süreliğine durdu.

Çekimler, Kapadokya’da yapılırken, Burak Sergen ile Bülent Polat arasında ciddi bir tartışma yaşandı.



Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgilere göre, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasındaki bir sohbet, provada olan Burak Sergen’i sinirlendirdi.


Tartışma hızla büyüyüp, Burak Sergen’in Bülent Polat’a doğru yürüdüğü bir kavgaya dönüştü. Set ekibi gerginliği yatıştırmaya çalışarak müdahale etti. Kavga sonrasında setin bir süreliğine durdurulmasına karar verildi.


İptal edilen sahne, birkaç gün sonra sorunsuz şekilde tekrar çekildi. Ancak, Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun arasında iş dışında iletişim kurmadıkları iddia ediliyor. Kulislere göre, yapımcılar da oyuncuları uyararak durumu kontrol altına almaya çalıştı.


Etiketler: #siyah kalp dizisi #Esra Dermancıoğlu #Burak Sergen

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