'Sevgililer Günü' deyince akıllara hangi şarkı geliyor? İşte cevabı...

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:06

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:06

Areda Survey'in 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Sevgililer Günü" araştırması, Türk halkının bu özel güne bakış açısını ve kutlama alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, Türk halkının büyük bir kısmı Sevgililer Günü'nü kutlamıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE EN POPÜLER KUTLAMA YÖNTEMLERİ



Araştırmaya katılanların yüzde 69,7’si Sevgililer Günü’nü kutlamadığını belirtirken, kutlayanların yüzde 30,3’lük bir kesimi, en popüler tercih olan evde romantik bir yemek ile günü kutluyor. Yüzde 39,1’lik bir kesim ise şık bir restoranda kutlama yapmayı tercih ediyor. Sinema, konser ve tiyatro gibi etkinlikler ise daha az tercih edilen alternatifler arasında yer alıyor.

HEDİYELEŞME: NE ALINIR, NE ALINMAZ?



Hediyeleşme oranı ise yüzde 48 olarak belirtilirken, yüzde 52'lik bir kesim Sevgililer Günü için hediye almadığını söylüyor. Hediyeler arasında çiçek (yüzde 38,1) ilk sırada yer alırken, takı ve parfüm (yüzde 28,6), el yapımı hediyeler (yüzde 23,8) ve çikolata (yüzde 22,2) diğer popüler seçenekler arasında.

ROMANTİK BİR GÜNÜ KUTLAMAK MI, ZORUNLU BİR GELENEK Mİ?



Sevgililer Günü'nün kutlanma nedeni de ilginç sonuçlar doğurdu. Katılımcıların yüzde 67,6’sı sevgilerini göstermek amacıyla bu günü kutladıklarını belirtirken, yüzde 19,7’si ise bunu toplumsal bir gelenek olarak gördüğünü ifade ediyor. Yüzde 11,3'lük kesim, "trip yememek için" bu kutlamayı yaptığına dikkat çekerken, sadece yüzde 1,4'lük bir grup sosyal medya baskısı nedeniyle kutlama yapma gerekliliği hissettiklerini belirtti.

AŞKA DAİR DÜŞÜNCELER: ZAMANLA ARTAN BİR DUYGU MU?

Araştırmaya katılanların yüzde 35,5’i aşkın zamanla artan bir duygu olduğunu belirtirken, "ilk görüşte aşk" diyenlerin oranı ise yüzde 23,4. Evliliğin aşkı öldürmediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 75,4 olarak öne çıkarken, aldatılmayı affetmeyenlerin oranı yüzde 93,5 gibi yüksek bir orana ulaştı.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜN ŞARKISI

14 Şubat denilince akla gelen şarkılar arasında Sezen Aksu’nun "Haydi Gel Benimle Ol" (yüzde 9,4), Kayahan’ın "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" (yüzde 7,2) ve Sertab Erener’in "Aşk" (yüzde 6,5) öne çıkıyor.

Sırlama ise şu şekilde:



1. Sezen Aksu- Haydi Gel Benimle Ol

2. Kayahan- Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi

3. Sertan Erener- Aşk

4. Tarkan- Beni Çok Sev

5. Sema- Fikrimin İnce Gülü

6. Gökhan Türkmen- Aşk

7. Nilüfer- Ta Uzak Yollardan

8. İrem Derici- Kalbimin Tek Sahibine

9. Yalın- Her Şey Sensin

10. Fikret Kızılok- Bu Kalp Seni Unutur mu?