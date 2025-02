Hem duygusal hem eğlenceli filmlerle Sevgililer Günü’nü daha özel hale getirin: Sevgililer Günü'nde aşkınızı pekiştirecek 5 film önerisi

5. SEN UYURKEN (WHILE YOU WERE SLEEPING) – 1995

Tür: Romantik, Komedi

IMDb Puanı: 6.8

Sevgililer Günü’nü eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen çiftler için romantik komedi türünde bir film önerisi: While You Were Sleeping. Film, beklenmedik bir aşk hikâyesini konu alıyor. Lucy, her gün metroda gördüğü yakışıklı bir adamın başına gelen talihsiz bir olay sonucu onunla ilgilenmeye başlar ve kendini bir anda hiç beklemediği bir aşk hikâyesinin içinde bulur. Tatlı, eğlenceli ve romantik anlar yaşamak isteyen çiftler için birebir!