Hem duygusal hem eğlenceli filmlerle Sevgililer Günü’nü daha özel hale getirin: Sevgililer Günü'nde aşkınızı pekiştirecek 5 film önerisi

1. NOT DEFTERİ (THE NOTEBOOK) – 2004

Tür: Romantik, Dram

IMDb Puanı: 7.8

Romantik filmler dendiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan The Notebook, aşkın zamana, zorluklara ve farklılıklarına rağmen nasıl ayakta kalabildiğini anlatan unutulmaz bir yapım. İkinci Dünya Savaşı öncesinde geçen film, zengin bir genç kız olan Allie ile işçi sınıfından bir genç olan Noah’ın tutkulu aşkını konu alıyor. Gözyaşlarınıza hâkim olamayacağınız bu film, Sevgililer Günü’nde duygusal anlar yaşamak isteyen çiftler için mükemmel bir seçim.