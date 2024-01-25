Sevgiliye sorulacak zor ve romantik sorular
Ruh eşiniz olduğunu düşündüğünüz kadın veya erkeğe bu tür sorular sormak akılda kalan bazı şüphelerin giderilmesi için önemlidir. Sağlıklı bir evlilik veya ilişki için gelecek planları hakkında çiftlerin bu konuları önceden konuşarak ortak paydada buluşması gerekir. İşte sevgilinize soracağınız sorular...
Herkes ruh eşini bulup iyi bir yuva kurmanın hayallerini kurar. Ancak mutlu bir evlilik sürdürebilmek adına sevgililerin akıllarındaki soruları birbirlerine sormaları gerekir. Bu sebeple sevgililere sorulacak soruları sıraladık. İşte sevgilinize soracağınız sorular...
SEVGİLİYE SORULACAK SORULAR
- Yapmaktan en çok mutlu olduğun iyilik nedir?
- Daha çok ne durumlarda utangaç oluyorsun?
- Gizli kalacak fakat özel bir yeteneğin olacak olsa bu yetenek ne olurdu?
- Ailende en çok kime hayransın?
- Kendinde beğendiğin en güzel yeteneğin nedir?
- Eğitim alırken hedeflerine mi hareket edersin yoksa gittiği yere mi gidersin?
- Şuana kadar yaşadığın en komik olay nedir?
- En son ne zaman sabaha kadar uyumadın?
- Ailenin sana garip gelen davranışları nelerdir?
- Fal baktırır mısın ve inanır mısın?
- Ergenlik dönemini düşünecek olursan en komik yanın neydi?
- Bugüne kadar en mutlu olduğun gün ne zamandı?
- İlk okulda en iyi arkadaşın kimdi?
- İlk okul arkadaşlarınla hala görüşüyor musun?
- Hayvanları sever misin ve evde hayvan beslemek zor mu sence?
- Arkadaşlarınla dışarıya çıktığında gidilecek yeri sen mi belirlersin?
- Sosyal medya hesaplarından neleri takip etmeyi seversin?
- Karanlıktan korkar mısın ve neden?
- Sana saçma gelen şeyler nelerdir?
- Yapmaktan en çok mutlu olduğun iyilik nedir?
- Gizli kalacak fakat özel bir yeteneğin olacak olsa bu yetenek ne olurdu?
- Daha çok ne durumlarda utangaç oluyorsun?
- Ailende en çok kime hayransın?
- Kendinde beğendiğin en güzel yeteneğin nedir?
- Eğitim alırken hedeflerine mi hareket edersin yoksa gittiği yere mi gidersin?
- Şuana kadar yaşadığın en komik olay nedir?
- Ailenin sana garip gelen davranışları nelerdir?
- En son ne zaman sabaha kadar uyumadın?
- Fal baktırır mısın ve inanır mısın
SEVGİLİYE SORULACAK KOMİK SORULAR
- Dünya çapında bir şef gibi hangi yemekleri pişirmeyi dilersin?
- En son okuduğunuz ve gerçekten keyif aldığınız kitap nedir? (Emin değil misiniz? Uzun mesafeli çiftler için bu kitap önerilerine bakın .)
- Seni her zaman kötü bir ruh halinden çıkarabilecek tek şarkı nedir?
- Şimdiye kadar gördüğün en kötü film hangisi?
- Eğer tanışırsan hangi ünlünün en iyi arkadaşın olacağından eminsin?
- Uykusuz geçirdiğin en uzun süre nedir?
- İdeal tatilinizi anlatır mısınız?
- Seni korkutan şey nedir?
- Seni en çok ne gıcık eder?
- Sahip olmaktan nefret edeceğiniz bir süper güç nedir?
- Çocukken yanlış anladığınız ve ancak daha sonra anladığınız bir şeyin yanlış olduğu nedir?
- Mecbur olsaydın, adını neye değiştirirdin?
- En çok hangi renkle özdeşleşiyorsunuz?
- Astroloji ve burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Yetkili olsaydınız, hangi tatili yaratırdınız?
- Hangi fast food mekanını sevdiğinizi itiraf etmekten utanıyorsunuz?
- Çocukken yaptığın en garip şey neydi?
- Yanlış duyduğun en komik söz nedir?
- Bir zaman kapsülüne ne dahil ederdiniz?
- Hangi spor takımını yeniden adlandırırdınız ve neye yeniden adlandırırdınız?
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