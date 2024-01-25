Sevgiliye sorulacak zor ve romantik sorular

Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:21

Güncelleme: 25.01.2024 - 18:34

Herkes ruh eşini bulup iyi bir yuva kurmanın hayallerini kurar. Ancak mutlu bir evlilik sürdürebilmek adına sevgililerin akıllarındaki soruları birbirlerine sormaları gerekir. Bu sebeple sevgililere sorulacak soruları sıraladık. İşte sevgilinize soracağınız sorular...

SEVGİLİYE SORULACAK SORULAR

Yapmaktan en çok mutlu olduğun iyilik nedir?

Daha çok ne durumlarda utangaç oluyorsun?

Gizli kalacak fakat özel bir yeteneğin olacak olsa bu yetenek ne olurdu?

Ailende en çok kime hayransın?

Kendinde beğendiğin en güzel yeteneğin nedir?

Eğitim alırken hedeflerine mi hareket edersin yoksa gittiği yere mi gidersin?

Şuana kadar yaşadığın en komik olay nedir?

En son ne zaman sabaha kadar uyumadın?

Ailenin sana garip gelen davranışları nelerdir?

Fal baktırır mısın ve inanır mısın?

Ergenlik dönemini düşünecek olursan en komik yanın neydi?

Bugüne kadar en mutlu olduğun gün ne zamandı?

İlk okulda en iyi arkadaşın kimdi?

İlk okul arkadaşlarınla hala görüşüyor musun?

Hayvanları sever misin ve evde hayvan beslemek zor mu sence?

Arkadaşlarınla dışarıya çıktığında gidilecek yeri sen mi belirlersin?

Sosyal medya hesaplarından neleri takip etmeyi seversin?

Karanlıktan korkar mısın ve neden?

Sana saçma gelen şeyler nelerdir?

Yapmaktan en çok mutlu olduğun iyilik nedir?

Gizli kalacak fakat özel bir yeteneğin olacak olsa bu yetenek ne olurdu?

Daha çok ne durumlarda utangaç oluyorsun?

Ailende en çok kime hayransın?

Kendinde beğendiğin en güzel yeteneğin nedir?

Eğitim alırken hedeflerine mi hareket edersin yoksa gittiği yere mi gidersin?

Şuana kadar yaşadığın en komik olay nedir?

Ailenin sana garip gelen davranışları nelerdir?

En son ne zaman sabaha kadar uyumadın?

Fal baktırır mısın ve inanır mısın

SEVGİLİYE SORULACAK KOMİK SORULAR