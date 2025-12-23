Gazeteci Sevilay Yılman, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da ifadeye çağrılabileceğini öne sürdü. Yılman, iddianın tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadelerine dayandığını söyledi. İlerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Yılman'ın söz konusu Okan Buruk iddiasını yalanladı. Peki, Sevilay Yılman kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevilay Yılman nerede çalışıyor?

SEVİLAY YILMAN KİMDİR?

Yılman, 1973 yılında Malatya'da doğdu . 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'nden gazetecilik diploması aldı. Mezuniyetinin ardından Habertürk TV'ye katıldı ve çeşitli programlarda sunucu olarak çalıştı. Daha sonra Beyaz TV'de çalıştı ve Star ve Sabah gazetelerine katkıda bulunmaya başladı . Daha sonra Habertürk gazetesine katıldı . 26 Nisan 2023 tarihli köşesinde Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu . Serbest gazeteci olarak çalışmaya başladı ve Mayıs 2023'te bir YouTube kanalı oluşturdu.

SEVİLAY YILMAN'IN ÖZEL HAYATI

Sevilay Yılman, 1996 yılında Mustafa Nihat Yükselir ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu olan Yılman 2013 yılında boşandı.