Şevket Çoruh kimdir, nereli, kaç yaşında? Şevket Çoruh hangi film ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:21

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 15:21

Tetikçinin Oğlu dizisinde İskender karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Şevket Çoruh hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar giderek artıyor. 2006 yılından 2022 yılına kadar Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar adlı dizideki Komiser Mesut Güneri rolüyle hafızlara kazınmıştı. İşte, Şevket Çoruh hakkında merak edilenler...

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından 93 Harbi sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç ederek günümüzde Ömerli Barajı suları altında kalan Muratlı köyüne yerleşen Artvinli bir ailenin tek çocuğudur. Anne tarafı ise Sapancalı, Gürcü ve Laz bir ailenin kızıdır. Şevket Çoruh'un annesi terzi, babası dolmuş şoförüdür.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulunda tamamlayan Çoruh, 14 yaşından 24 yaşına kadar Maltepe'de yaşadı. Lise öğrenimini Kartal Anadolu Lisesinde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı.

Şevket Çoruh, 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Adını bir internet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurdu. 1997 yılında Sinem Üretmen ile beraber 'Şaka Yaptık' adlı programı hazırlayıp sundu. Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olarak rekorlar kitabına girmiş Caveman (Mağara Adamı) adlı komediyi Türkiye'de sahneledi.

Şevket Çoruh, 2006 yılından 2022 yılına kadar Arka Sokaklar adlı dizide oynadı. Dizide Komiser Mesut Güneri rolüyle ve sinemada Eğreti Gelin, Usta filmleri ve İnşaat ile Çakallarla Dans gibi film serilerindeki oyunculuğu ile tanındı.

Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde kendi maddi birikimlerini kullanarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen, Türk tiyatrosunda tulûatın simgesi sayılan ve kendisine Münir Özkul'un devrettiği İsmail Dümbüllü'nün fesini Çoruh'a devretti. 2017'de Baba Sahne'de sahnelenen "Bir Baba Hamlet adlı Hamlet uyarlamasında rol arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2018’de Komedi/Müzikal dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne değer görüldü; 22. Afife Jale Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü'nü aldı.

Oyuncu Rasim Öztekin, 27 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı bir açıklamayla Dümbüllü'nün orta oyununu temsil eden kavuğunu Çoruh'a devredeceğini duyurmuştu. 20 Eylül 2020 tarihinde İBB'nin organizatörlüğünde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen özel bir devir teslim töreniyle kavuğu Çoruh'a devretmişti. Böylece Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun bu iki simgesi yıllar sonra üçüncü kez tek bir kişide toplanmış oldu.

ŞEVKET ÇORUH ÖZEL HAYATI

Şevket Çoruh, 1993 yılında oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlendi. 2004 yılında boşandı ve 2018'de Özge Turna ile evlendi. İlk evliliğinden Gülenay, ikinci evliliğinden Turna adlı bir kızı vardır.

ŞEVKET ÇORUH HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2003 İnşaat Sudi

Sudi 2004 Anlat İstanbul Recep

Recep 2004 Eğreti Gelin Hasan

Hasan 2004 Bir Aşk Hikayesi Musa

Musa 2004 Gülizar Pirasan

Pirasan 2004 Kayıp Aşklar Kemal

Kemal 2008 Usta Ersun

Ersun 2009 Sonsuz Cihan

Cihan 2010 Anı Yaşamak Yusuf

Yusuf 2010 Çakallarla Dans Kayınço Gökhan

Kayınço Gökhan 2011 Anadolu Kartalları Naci Dizdar

Naci Dizdar 2012 Çanakkale 1915 Mehmet Çavuş

Mehmet Çavuş 2012 Çakallarla Dans 2 Kayınço Gökhan

Kayınço Gökhan 2014 İnşaat 2 Sudi

Sudi 2014 Hayat Sana Güzel Azmi Yapıcı

Azmi Yapıcı 2014 Çakallarla Dans 3 Kayınço Gökhan

Kayınço Gökhan 2016 Çakallarla Dans 4 Kayınço Gökhan

Kayınço Gökhan 2017 Aile Arasında Necdet (Neco)

Necdet (Neco) 2017 Yanlış Anlama Müdür

Müdür 2018 Canavar Gibi Gürbüz

Gürbüz 2018 Çakallarla Dans 5 Kayınço Gökhan

Kayınço Gökhan 2022 Çakallarla Dans 6 Kayınço Gökhan

ŞEVKET ÇORUH HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1996 Sevda Kondu Rıza

Rıza 1997 Çiçek Taksi Çamur Şevket

Çamur Şevket 1998 Affet Bizi Hocam Bekir

Bekir 1999 Yılan Hikâyesi Yaşar

Yaşar 2000 Ruhsar Haber Spikeri

Haber Spikeri 2002 Azad Zübeyir

Zübeyir 2003 Sultan Makamı Sultan

Sultan 2005 Canın Sağolsun Tayfun

Tayfun 2005 Savcının Karısı Ünal

Ünal 2006 Gönül Kudret

Kudret 2006 Arka Sokaklar Mesut Güneri

Mesut Güneri 2007 Komedi Dükkanı Kendisi

Kendisi 2008 Anında Görüntü Show Kendisi

Kendisi 2010 Akasya Durağı Kendisi

Kendisi 2010 Umut Yolcuları Mesut Güneri

Mesut Güneri 2012 İşler Güçler Taksici

Taksici 2018 İkizler Memo-Can Mesut Güneri

Mesut Güneri 2023- Tetikçinin Oğlu İskender

ŞEVKET ÇORUH TİYATRO OYUNLARI

2004 Mucizeler Komedisi Şeytan

Şeytan 2010 Mağara Adamı Oyuncu

Oyuncu 2015 Tamamen Doluyuz Seslendirme Sanatçısı

Seslendirme Sanatçısı 2017 Bir Baba Hamlet Oyuncu

ŞEVKET ÇORUH ÖDÜLLERİ