Erkan Petekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Petekkaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 13:34

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 13:34

Erkan Petekkaya yetiştirme yurdunda yaşadıklarını anlattı;

"Bir kız vardı. Salıncakta onu sallıyordum. Sallarken salıncak alnıma geldi. Hemen yakında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları vardı orada kafamı sarıp dikiş attılar. Babam öyle görünce dayanamadı direkt eşyalarımı aldı. O dolaptan eşyalarımı aldıktan sonra kapağı sert bir şekilde kapattı. O an dedim babam beni götürecek. O sesi hiç unutmam. O gün vesile oldu annemle babam barıştı."

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Erkan Petakkaya çocukluğunu İstanbul'da geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim gördü. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Erkan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol aldı. 2005 yılında rol aldığı Köpek dizisi ile oyunculuk kariyerine devam eden Erkan Petekkaya, bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 yılları arasında atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırdı.

2007 yılının Ekim ayında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırdı. 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televizyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırdı ve dizi 2009 yılında sona erdi. Daha sonra 2010 yılında TRT 1'de yayımlanan Hanımeli Sokağı adlı dizide oynadı. Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide 2010-2012 yılları arasında Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynadı. 2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırdı. 2014-2017 yılları arası Star TV'de yayımlanan Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterine hayat verdi.

2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Diyarbakırlı Delikanlı Sadi karakterini canlandırdı. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de ki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine de konuk olarak katıldı. 2 Kasım 2021 tarihinde Star TV'de yayına başlayan, başrollerini Nehir Erdoğan ile paylaştığı Sana Söz dizisinde cinayet büro amiri Ömer Duran’ı canlandırdı. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan O Kız dizisinde Kadir karakterini canlandırmaktadır.

ERKAN PETEKKAYA OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Deli Dumrul: Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001 Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997 Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996 Korku (oyun): Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994 Sokak Kedisi Marilu: Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993 Mitos Güzeli: Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

ERKAN PETEKKAYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2009 Gecenin Kanatları Cemal

Cemal 2015 Yeni Dünya Mehmet Ali

Mehmet Ali 2016 Kolpaçino 3. Devre Başkan

Başkan 2017 Ayla İskenderun Binbaşı

İskenderun Binbaşı 2018 Deliler:Fatih'in Fermanı Vlad Tepeş

Vlad Tepeş 2019 Kapan Süleyman

Süleyman 2021 15/07 Şafak Vakti Cevdet

Cevdet 2022 Dokunma Hurdacının Kızı Kaymakam

Kaymakam 2023 Prestij Meselesi Gani

ERKAN PETEKKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?