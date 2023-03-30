Erkan Petekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Petekkaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, YouTube'da yayınlanan Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldı. Petekkaya, çocukken annesiyle bababasının ayrıldığını belirterek yetiştirme yurdunda kaldığını söyledi. Yurttaşlar, Erkan Petekkaya'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Erkan Petekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Petekkaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 13:34
Erkan Petekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Petekkaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Erkan Petekkaya yetiştirme yurdunda yaşadıklarını anlattı;

"Bir kız vardı. Salıncakta onu sallıyordum. Sallarken salıncak alnıma geldi. Hemen yakında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları vardı orada kafamı sarıp dikiş attılar. Babam öyle görünce dayanamadı direkt eşyalarımı aldı. O dolaptan eşyalarımı aldıktan sonra kapağı sert bir şekilde kapattı. O an dedim babam beni götürecek. O sesi hiç unutmam. O gün vesile oldu annemle babam barıştı."

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Erkan Petakkaya çocukluğunu İstanbul'da geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim gördü. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Erkan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol aldı. 2005 yılında rol aldığı Köpek dizisi ile oyunculuk kariyerine devam eden Erkan Petekkaya, bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 yılları arasında atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırdı.

2007 yılının Ekim ayında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırdı. 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televizyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırdı ve dizi 2009 yılında sona erdi. Daha sonra 2010 yılında TRT 1'de yayımlanan Hanımeli Sokağı adlı dizide oynadı. Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide 2010-2012 yılları arasında Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynadı. 2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırdı. 2014-2017 yılları arası Star TV'de yayımlanan Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterine hayat verdi. 

2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Diyarbakırlı Delikanlı Sadi karakterini canlandırdı. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de ki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine de konuk olarak katıldı. 2 Kasım 2021 tarihinde Star TV'de yayına başlayan, başrollerini Nehir Erdoğan ile paylaştığı Sana Söz dizisinde cinayet büro amiri Ömer Duran’ı canlandırdı. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan O Kız dizisinde Kadir karakterini canlandırmaktadır.

ERKAN PETEKKAYA OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

  • Deli Dumrul: Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001
  • Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
  • Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
  • Korku (oyun): Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994
  • Sokak Kedisi Marilu: Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993
  • Mitos Güzeli: Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

ERKAN PETEKKAYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

  • 2009 Gecenin Kanatları       Cemal
  • 2015 Yeni Dünya       Mehmet Ali
  • 2016 Kolpaçino 3. Devre              Başkan
  • 2017 Ayla               İskenderun Binbaşı
  • 2018 Deliler:Fatih'in Fermanı      Vlad Tepeş
  • 2019 Kapan                               Süleyman
  • 2021 15/07 Şafak Vakti       Cevdet
  • 2022 Dokunma Hurdacının Kızı  Kaymakam
  • 2023 Prestij Meselesi       Gani

ERKAN PETEKKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

  • 1998 Güzel Günler          Talat
  • 1998 Aynalı Tahir          Kadir
  • 2001 Aşkına Eşkiya         Sadocan
  • 2003 Bedel
  • 2003 Taştan Kalp         İsmail
  • 2003 Japonyalı Gelin         Ömer
  • 2003 Serseri         Bülent
  • 2005 Beyaz Gelincik         Ömer Aslanbaş
  • 2005 Köpek         Yılmaz
  • 2007 Sessiz Fırtına         Yiğit Sancaktar
  • 2008 Sonbahar         Galip Türker
  • 2009 Bahar Dalları         Balıkçı
  • 2009 Hanımın Çiftliği         Milletvekili
  • 2010 Hanımeli Sokağı Osman
  • 2010 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ali Akarsu
  • 2012 Dila Hanım          Rıza Selamoğlu
  • 2013 Benim Hala Umudum Var Erkan
  • 2014 Paramparça          Cihan Gürpınar
  • 2017 Kayıtdışı                  Ali Kemal Ateş
  • 2019 Vurgun          Kemal Vardar
  • 2020 Gel Dese Aşk          Murat
  • 2021 Kırmızı Oda          Delikanlı Sadi
  • 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Delikanlı Sadi
  • 2021 Sana Söz               Ömer Duran
  • 2022 O Kız           Kadir

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