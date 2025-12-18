İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Şevval Şahin gözaltına alındı. Peki, Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin neden gözaltına alındı?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk modeldir. 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını geniş kitlelere duyurmuştur.

Hayatı ve Eğitimi

İstanbul’da dünyaya gelen Şevval Şahin, 6 yaşından itibaren yaşamını İngiltere’nin başkenti Londra’da sürdürmeye başladı. Eğitim hayatını burada devam ettiren Şahin, Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümünde öğrenim gördü.

Miss Turkey ve Miss World Süreci

2018 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan Şevval Şahin, finale kalan 20 isim arasında yer aldı. 24 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen final gecesinde birinci seçilerek Miss Turkey 2018 tacını kazandı. Bu başarısıyla Türkiye’yi Miss World 2018 yarışmasında temsil etme hakkı elde etti.

8 Aralık 2018’de Çin’in Sanya kentinde düzenlenen Miss World yarışmasında, biri Canan Göknil diğeri Özlem Süer tarafından tasarlanan iki farklı elbise giyen Şahin, yarışmayı ilk 30 finalist arasına giremeden tamamladı.

Kariyeri

Uluslararası yarışmaların ardından modellik kariyerine odaklanan Şevval Şahin, çeşitli moda projeleri ve çekimlerde yer alarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

ŞEVVAL ŞAHİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şevval Şahin, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla gözaltına alındı.