Şevval Sam’dan Kazım Koyuncu’ya: 'Sen o yaşta kaldın…'

Karadeniz müziğini geniş kitlelerle buluşturan sanatçı Kazım Koyuncu, 33 yaşında hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Ünlü sanatçı, vefatının yıl dönümünde hem müziği hem de yaşam felsefesiyle anıldı.

Kazım Koyuncu’nun yakın dostu Şevval Sam da 20’nci ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

"MELEK GİBİ BİR KALPTİ"

Koyuncu’nun anısına verdiği bir konserden video paylaşan Şevval Sam, sahnede yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Tabi ki o olmasaydı, benim canım arkadaşım, o güzel ruh olmasaydı… Ben ne bu türkülerin güzelliğine vakıf olabilirdim ne de bu kadar içten söyleyebilirdim bu türküleri... Kazım Koyuncu için önce büyük bir alkış istiyorum. Bu 30 yılın en güçlü izlerinden biriydi Kazım benim hayatımda. Zamansız, barışçı, melek gibi bir kalpti. Çok erken ama ne yapalım... Hadi onun dilinde söyleyelim şimdi…”

Sam’ın ardından sahnede Lazca “Dido” adlı şarkıyı seslendirdiği anlar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

"SEN O YAŞTA KALDIN"

Ünlü sanatçı paylaşımına Kazım Koyuncu’nun vefatının 10. yılında kaleme aldığı satırları da ekledi. Paylaşımında,

“Ah! Kazım’cığım… Gittin işte... Arkanı da dönmedin, şikayet de etmedin. Üzerinden 10 koca yıl bile geçti. Sen o yaşta kaldın. Ben her sene senden bir yaş daha uzaklaşacağım. Her sene anlatacaklarım daha da birikecek…” ifadelerine yer verdi.

"YENİDEN BULUŞANA KADAR ANLATACAKLARIMI BİRİKTİRECEĞİM"

Sam, satırlarının devamında duygularını şöyle ifade etti:

“Zaman burada bizi daha da değiştirip dönüştürecek belki… Ne garip, burada zaman diye bir şey var değil mi? Fark ettim de; sen buradayken de zamansızmışsın canım kardeşim. Bizse... Biz işte öyle... Devam... Hala yaşamın bir yerlerinden tutunmaya çalışıyoruz. Alan olmadı mı vermek kolay değil bu nefesi... Bu beden hapishanesinden azat olduğumuzda, bir zaman, bir biçim buluşsak keşke. Sevgi bağı beden tanımaz, canım kardeşim. Hasretle…”

Şevval Sam, sözlerini “Kazım’sız 20 yıl… Değişti mi şimdi bir şeyler, hayır. Yeniden bir araya gelip, şarkılar söyleyeceğimiz güne kadar anlatacaklarımı senin için biriktireceğim…” ifadeleriyle noktaladı.