Seyfi Dursunoğlu kimdir? Seyfi Dursunoğlu ne zaman öldü? Seyfi Dursunoğlu'nun mirası kime kaldı?

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:27

Seyfi Dursunoğlu 1 Ekim 1932'de Trabzon'da doğdu. 1938 yılında ailesi ile İstanbul'a geldi. Lise hayatına önce Arnavutköy'de yer alan Özel Boğaziçi Lisesi'nde yatılı olarak başladı, ailesinin isteği ile 9. sınıfta Heybeliada'da yer alan Askeri Deniz Lisesi'ne gitmek zorunda kaldı. İki yıl sonra bir türlü adapte olamadığı Deniz Lisesi'nden ayrılarak Haydarpaşa Lisesi'ne geçti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi'ne başladı. Babasının iflas etmesi üzerine oradaki eğitimini yarıda bırakarak askere gitti. Askerliğini tamamladıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumunda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'de devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı.

HUYSUZ VİRJİN

1970'te Huysuz Virjin olarak önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı.[3] Ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi.

Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. 1970'lerde[5] Huysuz Virjin 1. adında bir kanto plağı yaptı. Uuzn yıllar Huysuz Show adlı programı yaptı.

2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı ancak 2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıkmıştır ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dolaylı bir yönden anlattı. Dursunoğlu, son olarak 2017'den 2018 yılına geçiş yapılırken "Huysuz'la Yılbaşı Özel" programında Kanal D ekranlarında sunuculuk yaptı.

SEYFİ DURSUNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

KOAH hastası olan Dursunoğlu, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi 20 Temmuz 2020'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

SEYFİ DURSUNOĞLU'NUN MİRASI

Dursunoğlu'nun vasiyetinde, daha önce yaptığı açıklamalara uygun olarak Üsküdar’daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bıraktığı açıklandı.



Dursunoğlu’nun vefatının ardından, noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek dava açtı. Vasiyetnamenin iptali davası halen devam ediyor.











