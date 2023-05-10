Şeyma Subaşı hakkındaki dedikodu gerçek çıktı!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 23:17

Güncelleme: 11.05.2023 - 12:55

tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı uzun bir süredir magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Bazı haber sitelerinde Şeyma Subaşı'nın gelinlik fiyatıyla ilgili şok etkisi yaratan haberler paylaşılmıştı. O iddialar gerçek çıktı.

DUDAK UÇUKLATAN HARCAMA

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı'nın son giydiği gelinlik sosyal medyada gündem olmuştu. Gelinliğin fiyatını Ebru Şancı ortaya çıkardı.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünün yankıları sürüyor.

Üç gün üst üste düğün yapan Subaşı'nın son giydiği gelinlik ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Modacı Ebru Şancı, gelinliğin tasarımcısına ulaşarak sosyal medya fenomeni Subaşı'nın gelinliğinin fiyatını ortaya çıkardı.

Snobmagazin'in haberine göre, Subaşı'nın Galia Lahav tasarımlı gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar olduğu öğrenildi. Sosyal medya fenomeninin 250 bin TL ödediği ortaya çıkmış oldu.

ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan basında yer alan haberlerle ilgili olarak Şeyma Subaşı'nın herhangi bir açıklama yapmadığı öğrenildi.