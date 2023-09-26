Şeyma Subaşı'dan kötü haber! Boşanma nedeni belli oldu: Acun sahip çıktı...
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te dillere destan bir düğünle hayatını birleştiren Şeyma Subaşı'nın evliliği sadece 4 ay sürdü. Subaşı'nın psikolojik şiddet nedeniyle boşanmak istediği, eski eşi ve kızının babası Acun'un ise kararının arkasında olduğu öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) resmen boşanmak için süreci başlattığı öğrenilmişti.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un aktardığına göre, boşanmanın sebebinin 'şiddet' olduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre Meedo, Şeyma'ya psikolojik şiddet uyguluyormuş; yüzüne tükürmekten tutun da ağza alınmayacak sıfatlar takmaya kadar yapmadığını bırakmıyormuş.
EN BÜYÜK DESTEK KIZININ BABASINDAN
Bu süreçte çok yıpranan Şeyma Subaşı'na ise en büyük desteği eski eşi Acun Ilıcalı'nın verdiği öğrenildi.
Ilıcalı, 14 ay evli kaldığı, kızının annesi Şeyma'ya, "Boşan, ben arkandayım" demiş ve maddi ve manevi her türlü desteği vereceğini söylemiş.
Player Alanı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- 'CIA ajanı' bilmecesi
- 'Dilan-Engin Polat' iddiasına Selin Ciğerci dahil oldu
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- Seksten sıkılan adam penisini keseceğini açıkladı