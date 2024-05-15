Ünlü menajer Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar: Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan ve Mahsun Kırmızıgül...

Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:20

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:20

Tarkan, Sezen Aksu, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül gibi ünlü sanatçıların bir dönem menajerliğini yapan Ahmet San, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu.

Kendi özel hayatı ve iş hayatıyla ilgili konuşan Ahmet San, müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU SEKTÖRDE DOLU DOLU OTUZ SENE GEÇİRDİM"

Ahmet San, 1973 ve 2003 yılları arasında dolu dolu otuz sene geçirdiğini söyledi.

Bu topraklardan dünya starı çıkaramamanın verdiği üzüntüden dolayı sektörden çekildiğini ifade eden San, "Hedef koy, sınırları zorla, hadleri aş. Çok büyük hedef koyarsan ulaşman zor oluyor ve mutsuzluğa kapılıyorsun. O yüzden hedeflerini bile hesaplayarak koymak gerekir diye inanıyorum. Şunu yapacağım, ah ne güzel şimdi bu işi bu noktaya taşıyayım. Benim düsturum 41 yıl böyle olmuştur" dedi.

"AJDA PEKKAN PARAYI SEÇTİ"

Türk sanatçıların neden dünya starı olamadığını Ajda Pekkan üzerinden değerlendiren Ahmet San, "Kendi tercihleri olduğu için zaten onun için vazgeçtim. Bir insanı zorla bir yere itemezsin ki, kendi içinde o dünyayı yaşayamıyorsa ısrar etmenin bir gereği yok. Mort Shuman diye bir Amerikalı Ajda Pekkan'a aşıktı ve ona mükemmel bir eser vermişti. 74'lerden bahsediyorum her yerde Ajda Pekkan şarkısı çalıyordu. Ajda Pekkan o dönem Fransa'da dönemin en büyük sanatçılarıyla sahne aldı. Ajda, Avrupa starı olmaya giderken, Bebek Belediye'den 6 aylık iş bilmem kaç ay parasını peşin aldığı için bıraktı orayı Bebek Belediyeye geldi" dedi.

TÜRK SANATÇILAR PROFESYONEL DEĞİL

Menajerlik yaptığı jenerasyonun farklı olduğunu düşündüğünden 1993 yılında menajerlik işine niyetlendiğini söyleyen Ahmet San, "Hepsi ve hepsi önce abi sen her şeyi biliyorsun ne uygun görürsen sonra baş kalkıyor, sen ne yaptın Ahmet'e dönüyor" dedi.

Sektörden çekilmesini buna da bağlayan San, Türk sanatçıların profesyonel olamadıklarını söyledi.

SEZEN'İN DÜNYANIN EN İYİ SANATÇILARINDAN FARKI YOK

Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ahmet Şan, Sezen Aksu hakkında, "Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan flörtöz karakterlerdir. Bilhassa besteciler muhteşemdir. Bana göre Sezen'in , Amalia Rodrigues'den dünyanın en büyük performans sanatçılardan hiç farkı yok. Allah'ın ona verdiği, hünerleri farklı yollarla kamuoyuna aktarmak istedi" diye konuştu.

Ne yapması gerekirdi sorusuna Şan, "Hiçbir şey. Ticari örf adetlere göre hareket edecekti" dedi.

"TARKAN DA DİĞERLERİ DE YÖNETİLEBİLİR DEĞİL"

Türk sanatçıların profesyonel olmadığından ve yönetilemez olduklarından dem vuran Ahmet San, "Tarkan da dahil olmak üzere benim o dönem yönettiğim sanatçıların hiçbiri yönetilebilir değildi. Türk sanatçılar, kariyerlerine kendilerini yönetebileceklerini başkaları tarafından yönetilemeyeceğini düşündüklerinden benim normumda dostluklar devam etsin diye menajerlik defterini kapattım. Onun için Sezen Aksu, Burak Kut ve Kenan Doğulu ile halen görüşürüm" dedi.