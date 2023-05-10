Sezen Aksu'dan Sakiler grubu solistine: 'Sen utanmıyor musun?'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 19:06

Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan Sakiler müzik grubu 2. sayfa programına konuk oldu. Grubun solisti Hasan Gözetlik, ünlü şarkıcı Sezen Aksu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Hasan Gözetlik Sezen Aksu'nun kendisini yıllar önce övdüğünü dile getirerek, "14 yaşımda ilk çaldığım solist Sezen Aksu'ydu. Hatta bana şöyle dedi. Harbiye Açık Hava'da çalıyoruz. Bir baktı şöyle bana, 14 yaşında çocuğum. "Arkandaki bu müzisyenler 20 sene okul okuyor bana çalmak için. Sen utanmıyor musun bu yaşta bana çalmaya?" dedi. Sonrasını ben hatırlamıyorum çok zaten" ifadelerine yer verdi.

Sakikler, Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak gündem olmuştu.