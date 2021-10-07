Sezen Aksu'nun Kültür Servisi'ne açtığı davanın duruşması ertelendi

07 Ekim 2021 Perşembe, 19:27

Sezen Aksu’nun sahibi olduğu yapım şirketi SN Müzik’in internet gazetesi Kültür Servisi'ne açtığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, bilirkişi raporunun yeniden hazırlanması kararıyla 23 Aralık’a ertelendi.

1 Haziran’da görülen ilk duruşmada Aksu’nun avukatları ve Kültür Servisi internet gazetesinin yetkilileri hazır bulundu. Kültür Servisi’nin Sezen Aksu ile ilgili bir habere Aksu’nun YouTube kanalında yayınlanmış olan bir video klibini “embed” olarak eklemesi nedeniyle telif talebinde bulunan Aksu’nun avukatları, talepleri reddedilince dava yoluna gitmiş, görülen ilk duruşmada Kültür Servisi bilirkişi raporu istemişti. Mahkemece atanan, bilişim uzmanı Aylin İstek ile fikri ve sınai haklar uzmanı avukat Ezgi Esnik Günay tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

'KANUNUN, İNTERNET KAVRAMINI KAPSADIĞI DA KABUL EDİLMELİDİR'

Raporda, Sezen Aksu’nun “Begonvil” adlı eserinin mali ve kamuya iletim haklarının, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince eser sahibine ait olduğu kaydedildi. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda eserin kamuya iletim araçları sayılırken “internet kavramının geçmediği” belirtilirken, kanunun “internet kavramını kapsadığı da kabul edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Mahkemece atanan, bilişim uzmanı Aylin İstek ile fikri ve sınai haklar uzmanı avukat Ezgi Esnik Günay tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

DAVA 23 ARALIK’A ERTELENDİ

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, duruşmada SN Müzik’in avukatı bilirkişi raporunu incelemek için ek süre talep ederken, Kültür Servisi’nin avukatı Gökhan Ahi, ara kararla bilirkişi heyetine yöneltilen sorulara raporda yanıt verilmediğini söyledi. Bilirkişi heyetine “Embed kodu ile video paylaşımının sanatçının mali haklarını olumsuz etkileyip etkilemediği, embed videoların eserin orijinalindeki gösterim rakamlarını etkileyip etkilemediği, Youtube üzerinden paylaşılan videoların gelirlerinin kime ait olduğu, embed videoların bu gelire dahil olup olmadığı, Sezen Aksu’nun şarkının Kültür Servisi’nde yayımlandığı biçimde başka sitelerde de yayımlanıp yayımlanmadığı” sorulmuştu.

Davanın duruşması, mahkemece atanan aynı bilirkişi heyeti tarafından raporun yeniden hazırlanması kararıyla 23 Aralık’a ertelendi. Dava süreci devam ederken, 2015’te kurulan bağımsız kültür ve sanat gazetesi Kültür Servisi, temmuz ayında ekonomik zorluklar nedeniyle yayın hayatına son verdi.