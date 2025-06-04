Koç Ailesi’nin tanınan ismi İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile yaşadığı miras kavgaları nedeniyle gündemde yer almıştı. Kıraç'ın bu kez Sezer Uysal'la evleneceği iddia edildi. Peki, Sezer Uysal kimdir? İpek Kıraç'ın sevgilisi Sezer Uysal kaç yaşında, nereli? Sezer Uysal ne iş yapıyor?





SEZER UYSAL KİMDİR?

Sezer Uysal, Bursa'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine 17 yaşında başlayan Uysal, bir dönem dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan ile aynı evde yaşamıştır.

SEZER UYSAL'IN MESLEĞİ NE?

Sezer Uysal, profesyonel bir DJ ve müzik prodüktörüdür. Kariyeri boyunca 90’dan fazla plak şirketiyle çalışmış ve 500’den fazla orijinal parça ile remiks üretmiştir.

İPEK KIRAÇ SEZER UYSAL İLE Mİ EVLENİYOR?

İpek Kıraç ve Sezer Uysal’ın ilişkisi, iki yıldır devam ediyordu. çiftin eylül ayında evleneceği iddia ediliyor.



