Sezon finali çok konuşulmuştu: Kızılcık Şerbeti'ne 5 yeni oyuncu geliyor!

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin sezon finalinde 4 oyuncu diziden ayrıldı. Diziye yeni sezonda 5 yeni oyuncunun geleceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 09:31
Sezon finali çok konuşulmuştu: Kızılcık Şerbeti'ne 5 yeni oyuncu geliyor!
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Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti’, dün akşam sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen ekibe veda etti.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin sezon finalinde Giray karakterinin (Kaan Taşaner) hayatındaki gizemli kadın merak konusu oldu. Karaktere hayat verecek oyuncu henüz belli olmadı. Karakter için kadın oyuncularla görüşmeler sürüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4 oyuncunun ayrıldığı diziye 5 yeni oyuncunun geleceği öğrenildi.


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