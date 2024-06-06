Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aldatma hikayesi sosyal medyada gündem oldu
YouTube'da İbrahim Selim İle Bu Gece programının konuğu olan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aldatma hikayesi sosyal medyada gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, İbrahim Selim'in sunduğu İbrahim Selim İle Bu Gece programında ihanet hikayesini anlattı.
Selim'in "utandığın bir anın var mı?" sorusuna aldatma hikayesi ile yanıt veren Ceren Karakoç'un “Aynı anda idare ettiğim 2 sevgilim, aynı akşam aynı radyo programında bana şarkı armağan etti. Ergenlik işte... çok utanırım bu hikâyeden. Sonra buluşup ‘Aynı Ceren’den mi bahsediyoruz’ diye konuşmuşlar.” itirafında bulundu.
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