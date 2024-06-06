Yayınlanma: 06.06.2024 - 23:10

Güncelleme: 06.06.2024 - 23:10

Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili'nin kariyeri merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili kaç yaşında nereli?

BAHTİYAR MEMİLİ KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu Bahtiyar Memili, 10 Ocak 1985, Adana doğumlu. Oyuncu Necip Memili’nin kardeşidir.

Bahtiyar Memili, oyunculuğa 2014 yılında Kaçak dizisi ile başladı. Yedi Güzel Adam, Kaçma Birader, Karakomik Filmler serisi, Yasak Elma gibi film ve dizilerde oynadı. 2020 yılında rol aldığı Yasak Elma dizisindeki Sedai karakteriyle tanınan Memili, asıl çıkışını ise Kızılcık Şerbeti ile yaptı.