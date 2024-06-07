Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü: Ünlü isimler neden diziye veda etti?

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti ikinci sezonunu noktalarken diziye veda eden isimlerin ayrılış sebepleri merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 11:00
Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü: Ünlü isimler neden diziye veda etti?
Abone Ol google-news

Kızılcık Şerbeti cuma günü ekran yolculuğuna yaz tatili arası verecek. Ömer (Barış Kılıç) ile Görkem’in (Özge Özacar) geçmişte yaşadığı ilişki Ünal’ların evine bomba gibi düşerken soluk soluğa olaylar yaşanacak. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide tansiyon bir an bile düşmeyecek. Sezon finalinde diziden Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen ayrılırken ölerek veda eden kimse olmayacak. Bu durum giden oyuncuların ilerleyen bölümlerde tekrar ekibe dönme ihtimalini de akıllara getirdi.

Ayrılacak 4 oyuncudan en çok Rüzgâr rolüne hayat veren Yiğit Kirazcı’nın veda nedeni merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın aktardığı iddialara göre Kirazcı’nın sunduğu talepler yapım şirketi tarafından karşılanamadı. Bunun üzerine Kirazcı kendi isteğiyle ekibe veda etti. Umut’u oynayan Serkan Tınmaz’ın senaryodaki rolü biterken dizinin Alev’i Müjde Uzman çok yorulduğu, Çimen’i oynayan Selin Türkmen de okul hayatına devam etmek istediği için Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı.


kızılcık şerbeti haberleri yiğit kirazcı haberleri Serkan Tınmaz haberleri Müjde Uzman haberleri Selin Türkmen haberleri

İlgili Haberler

Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili kaç yaşında nereli?

Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili kaç yaşında nereli?
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aldatma hikayesi sosyal medyada gündem oldu

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aldatma hikayesi sosyal medyada gündem oldu
Kızılcık Şerbeti'nde iki ayrılık daha... Alev ve Çimen diziye veda ediyor

Kızılcık Şerbeti'nde iki ayrılık daha... Alev ve Çimen diziye veda ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler