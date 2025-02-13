Shakira 7 yıl sonra sahnelere döndü: Dünya turnesi başladı
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 7 yıl aradan sonra dünya turnesine çıktı. "Las Mujeres Ya No Lloran" turnesine Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde start veren sanatçı, 30’dan fazla konserle hayranlarıyla buluşacak.
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 7 yıl aradan sonra yeniden dünya turnesine çıktı. Sanatçı, son albümünün adını taşıyan "Las Mujeres Ya No Lloran" turnesinin açılışını Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaptı.
TURNEYE BREZİLYA’DA BAŞLADI
48 yaşındaki Shakira, Estadio Nilton Santos Stadyumu’nda gerçekleştirdiği görkemli performansla hayranlarını coşturdu. Şarkıcı, turne kapsamında Arjantin, Şili, Meksika, Peru ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere 30’dan fazla konser verecek.
TURNE İÇİN BİR YILDIR HAZIRLANIYORDU
Shakira, Rio de Janeiro’daki konseri öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turneye bir yıldır hazırlandığını ve performansını mükemmelleştirmek için günde 14 saat prova yaptığını belirtti.
Shakira, en son 2017-2018 yılları arasında "El Dorado" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmuştu. Yedi yıl sonra yeni turnesiyle sahnelere dönen ünlü şarkıcı, büyük bir heyecanla performanslarına devam ediyor.
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