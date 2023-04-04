Shakira ağlayarak veda etti

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:07

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:11

Ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıl ilişki yaşadığı ve bu birliktelikten 2 çocuk dünyaya getirdiği Gerard Pique ile 'ihanet' iddialarının ardından yollarını ayırmıştı.

Ünlü yıldız ihanetin ardından yeni bir hayata başlamak üzere İspanya'dan taşınma kararı aldı.

Havaalanında yakınlarıyla vedalaşan Shakira'nın zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

FLORİDA'YA TAŞINIYOR

ABD'nin Florida eyaletine taşınan Shakira, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

Ünlü şarkıcı, Florida'da çocuklarına düzenli bir hayat sağlamak için yerleştiğini belirtti.