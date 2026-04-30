Sharon Stone’un kraliyet itirafı: 'Soyumuz imparatora dayanıyor ama biz ahırda büyüdük'

'Temel İçgüdü' filmiyle dünya çapında bir efsaneye dönüşen 67 yaşındaki Sharon Stone, konuk olduğu Drew Barrymore'un talk show programında hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı. Bugün lüks bir yaşam süren Stone'un geçmişi, aslında bir imparatorluk soyu ile Pennsylvania'nın kırsalındaki derin yoksulluk arasında gidip gelen bir mücadele öyküsü.

"MİRAS KADINLARA DEĞİL, 18 YAŞINDAKİ ERKEĞE GİTTİ"

Stone’un anlatımına göre babası, aslında Amerika’nın ilk petrol sondajcılarından olan ve inanılmaz bir servete sahip olan soylu bir aileden geliyordu. Ancak aile tarihindeki bir kaza, her şeyi değiştirdi. Petrol kuyusunun patlaması sonucu aile büyüklerinin ölmesiyle, Stone’un büyükannesi ve üç çocuğu ortada kaldı. Stone, o dönemin adaletsizliğini şu sözlerle ifade etti:

"Parayı alamamışlar, çünkü para kadınlara gitmiyormuş. Kadınların hakları yokmuş. Miras, büyük amcalarımın 18 yaşındaki en büyük erkek akrabasına gitmiş. Büyükannem bir akıl hastanesinde hemşirelik yapmaya başlamış ve dört yaşındaki babamı da yanına alarak birinin ahırında yaşamak zorunda kalmış."

ANNESİ 9 YAŞINDA HİZMETÇİ OLARAK VERİLMİŞ

Sharon Stone, sadece babasının değil, annesinin geçmişinin de travmalarla dolu olduğunu anlattı. Annesinin çocuk istismarı nedeniyle evinden alındığını belirten ünlü yıldız, "Annem 9 yaşındayken birine hizmetçi, çamaşırcı ve aşçı olarak verilmiş. 16-17 yaşlarında evlenene kadar böyle büyümüş" dedi. Her iki ebeveyninin de "Büyük Buhran" ve II. Dünya Savaşı krizini en ağır şekilde yaşayan, hiçbir şeye sahip olmayan "yarı yetim" insanlar olduğunu vurguladı.

38. KUŞAKTAN DEDESİ KRAL ŞARLMAN

Stone ailesinin genetik haritası ise oldukça ihtişamlı bir geçmişe işaret ediyor. Modern Avrupa’nın kurucusu kabul edilen, Frankların Kralı ve ilk Kutsal Roma İmparatoru Kral Şarlman, ünlü oyuncunun 38. kuşaktan dedesi. Tarihsel verilere göre 768-814 yılları arasında hüküm süren Karolenj İmparatorluğu'nun bu büyük hükümdarının kanını taşıyan Stone, bu soylu mirasa rağmen paranın tadını ancak New York'ta modellik yapmaya başladığında alabildiğini itiraf etti.