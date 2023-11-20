Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:43

Güncelleme: 20.11.2023 - 17:43

El Salvador'un başkenti San Salvador'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda zaferi kazanan isim belli oldu. Yarışmayı kazanan ve Kainat Güzeli tacını takan isim, Nikaragua'dan Sheynnis Palacios oldu. Peki, Sheynnis Palacios kimdir, kaç yaşında? 2023 Kainat Güzeli Sheynnis Palacios nereli, boyu kaç?

SHEYNNİS PALACİOS KİMDİR?

Sheynnis Alondra Palacios Cornejo 30 Mayıs 2000 yılında doğduç Miss Universe 2023 unvanını kazanan Nikaragualı bir model ve güzellik yarışması unvanı sahibidir. Daha önce Miss Nikaragua 2023 unvanını almış olan Miss Universe, Miss Universe'ü kazanan ilk Nikaragualı ve Büyük Dört uluslararası güzellik yarışmasından birini kazanan ilk kişi oldu.

SHEYNNİS PALACİOS'İN BOYU KAÇ?

Sheynnis Palacios boyu ise 1,80 santimdir.

KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ

Bu yıl El Salvador'un başkenti San Salvador'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios, güzelliği ve jüriye verdiği cevaplarla rakiplerini geride bırakarak zaferi elde etti.