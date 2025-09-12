Show TV'ye el konuldu: Kızılcık Şerbeti yayın hayatına devam edecek mi?

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konulurken, yönetimi TMSF'ye devredilen kurumlar arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'da yer almıştı.

Söz konusu operasyonun ardından reyting rekorları kıran ve Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizinin geleceği merak konusu olurken, bugün 4. sezonuna başlaması beklenen diziye ilişkin açıklama yapımcı Faruk Turgut'tan geldi.

OdaTV'ye konuşan Turgut, yayınlanan kanalla ilgili bir değişiklik olmayacağını, Show TV ile aynı gün ve saatte devam edileceğini açıkladı.