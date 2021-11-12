Show TV'nin iddialı dizisi 'Yalancı' final yapıyor
Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı Yalancı dizisi reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadı. Dizinin 10. bölümde final yapacağı iddia edildi.
Show TV’nin Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı'dan hayranlarını üzecek haber geldi.
Süreç Film’in uyarlama dizisi başta cuma akşamları seyirciyle buluşmuş, ardından da Aziz dizisi başlayınca yayın günü değiştirilmiş ve salıya alınmıştı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.
Bugün repo yapan dizi ekibi yarın 10.bölümün çekimine başlayacak.
YALANCI DİZİSİ UYARLAMA MI?
Yönetmenliğini Hülya Gezer'in yaptığı ve senaryosunu Yazıhane ekibinin üstlendiği dizi; BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanmıştı.
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