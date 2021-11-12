Yayın akışından kaldırılmıştı: Masumlar Apartmanı'nda yeni gelişme

12 Kasım 2021 Cuma, 15:23

Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı yapımın 47. bölümünün yayınlanmayacağı ve milli maçlar nedeniyle sevilen diziye bir hafta ara verileceği duyurulmuştu.

Masumlar Apartmanı yerine 16 Kasım Salı akşamı 22.25'ten itibaren Karadağ- Türkiye Dünya Kupası eleme maçının ekrana geleceği, maçın öncesinde ise dizinin kolaj bir bölümünün yayınlanacağı belirtilmişti. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünün ise 23 Kasım Salı günü saat 20.00'da ekranlara geleceği söylenmişti.

YENİ BÖLÜM 16 KASIM'DA EKRANDA

Dizi ekibinden yapılan son açıklamaya göre, Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünün 16 Kasım Salı günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Peki gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde neler olacak?

'CESUR ADIMLAR...'

Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye’nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben’in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye’nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat’ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye’nin yaptığı bir şey Gülben’e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye’yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 16 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...