Ali Sunal, babası Kemal Sunal'a seslendi: "Herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor"
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Ali Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası, usta sanatçı Kemal Sunal'ı doğum gününde andı. Duygusal bir yazı kaleme alan Sunal, babasına; "Seni, senin filmlerini bilen herkes, çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor" diye seslendi. Sunal'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Show TV ekranlarının sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i, oyuncu Ali Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Kemal Sunal'ı doğum gününde andı.
"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM BABAM"
Kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Sunal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi, ikisi fotoğrafta... İşte biz her yıl çoğalarak, senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil'in melek dedesi... İyi ki doğdun."
"BU KADAR ÇABUK BİTECEĞİNİ BİLSEYDİM..."
Kemal Sunal'ın doğum günününe özel bir paylaşım da eşi Gül Sunal'dan geldi.
Sunal, usta sanatçıyla gençlik yıllarında çekilen bir karesini, "İyi ki doğdun Kemal... Bu kadar çabuk biteceğini bilseydim daha sıkı sarılırdım, bırakmazdım hiç... Bana yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederim. İyi ki varsın..." notuyla yayınladı.
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