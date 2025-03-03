Show TV'nin iddialı dizisinden kötü haber... Reytingler çakıldı, erken final mi geliyor?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:35

Güncelleme: 03.03.2025 - 16:36

Show TV'nin iddialı dizisi Deha'da, başrol oyuncularından Ahsen Eroğlu'nun bir anda diziden ayrılması izleyicilerin tepkisini çekmişti.

Pazar akşamları izleyiciyle buluşan dizide Eroğlu'nun vedasının ardından reytinglerde de düşüş yaşandı. Reytinglerin düşmesiyle birlikte sosyal medyada erken final yapacak iddiaları gündeme geldi.

REYTİNGLERDE ÇAKILDI

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Deha reytinglerde düşüşe geçti.

Pazar akşamları izleyiciyle buluşan dizide Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun vedası, izleyicilerin tepkisine yol açarken reytinglerde de düşüş yaşandı. Seyirciler, sosyal medyada “Senaryoyu mahvettiniz”, “Esme geri dönsün” gibi yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

ERKEN FİNAL Mİ YAPACAK?

Öte yandan kulislerde reytinglerin yükselmemesi durumunda sevilen dizi Deha'nın erken final yapabileceği sosyal medyada gündeme geldi.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, dizinin akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.