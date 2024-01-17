Show TV'de yaprak dökümü: Bir iddialı dizi için daha final kararı alındı
Show TV'de ünlü oyuncular Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı 'Ne Gemiler Yaktım' dizisi için final kararı alındı.
Show TV ekranlarında yer alan ve son olarak pazartesi gününden pazara alınan 'Ne Gemiler Yaktım' dizisi için final kararı alındı.
Sezona yüksek ilgiyle başlayan dizinin son reytingleri de beklentiyi
karşılamayınca bitirilmesine karar verildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizi, sekizinci
bölümde ekranlara veda edecek.
Dizide Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan
Kolçak Köstendil'e Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha
Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile
usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat gibi isimler eşlik ediyordu.
Yine Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi de birkaç bölüm sonra final yapacak.
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