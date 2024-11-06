Sibel Can ve kızı Melisa, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:20

Güncelleme: 06.11.2024 - 16:20

'Birebir Şov Grubu' ile tanınan Cengizhan Sabuncu bir süredir karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Sibel Can'ın hem asistanı hem de yakın dostu olan Sabuncu dün hayatını kaybetti.

55 yaşında hayata veda eden Sabuncu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlık Camii'nden kaldırıldı.

Sibel Can ve kızı Melisa cenazede gözyaşlarını tutamadı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden dansçı Tanyeli ve şarkıcı Cenk Eren de Cengizhan'ı son yolculuğuna uğurladı.