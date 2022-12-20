Sibel Can'a açılan 'Kış Masalı' davasında karar çıktı
Şarkıcı Alihan, "Kış Masalı" şarkısının kendisine ait olduğunu öne sürerek, ünlü şarkıcı Sibel Can’a dava açmıştı. İkilinin 5 yıl süren davasında karar çıktı.
Sibel Can'ın hakkında açılan bir davada bu sabah karar çıktı. Şarkıcı Alihan 5 yıl önce İstanbul Adliyesi Fikri Sınai Haklar Mahkemesi’ne başvurarak 'Kış Masalı' şarkısının kendisine ait olduğu iddia etmiş, hem şarkının bestecisi Adem Gümüşkaya’ya, hem de yorumcusu Sibel Can’a dava açmış ve şarkının izinsiz kullanıldığını belirtmişti.
ALİHAN'A AİT DEĞİL
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 5 yıl süren dava sonuçlandı.
Sibel Can’ı avukatı Ufuk Sıtkı’nın temsil ettiği davada mahkeme onlarca bilirkişinin imzasının olduğu davayı reddetti. Böylece 'Kış Masalı' şarkısının Alihan’a ait olmadığı mahkeme tarafından karar bağlandı.
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