Sıcak havalarda büyük tehlike: Bu içeceklerden uzak durun!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, sıcak havalarda vatandaşların sağlığına yönelik önemli uyarılarda bulundu. Enerji içeceklerinin normal iklim şartlarında dahi önerilmediğini vurgulayan Katırcıbaşı, yüksek sıcaklıklarda ise bu içeceklerin sıvı kaybını artırdığı için asla tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Katırcıbaşı, “Sabahın çok erken saatlerinde, akşam ya da geç saatlerde hareket yapılabilir. İmkânı olanların yaz aylarında yaylaya veya denize gitmeleri daha sağlıklı olur” dedi.

Aşırı sıcakların özellikle kronik kalp hastaları için risk oluşturduğunu belirten Katırcıbaşı, idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların dikkatli olması gerektiğine değindi:



“Bu dönemde ilaç dozlarını azaltmak gerekiyor. Çünkü ter yoluyla vücuttan atılan sıvı miktarı özellikle Çukurova gibi bölgelerde iki-üç kata kadar artıyor. Doz ayarlaması yapılmazsa, ’akut böbrek yetersizliği’ dediğimiz ölümcül bir tablo ortaya çıkabilir.”

Enerji içecekleri konusunda da vatandaşları uyaran Prof. Dr. Katırcıbaşı, şu ifadeleri kullandı:



“Enerji içeceklerinde kafein bulunuyor. Kahve ve bazı gazlı içecekler de dahil olmak üzere kafeinli içecekler, sıvı kaybını artırabiliyor. Normal iklim şartlarında dahi önermiyoruz. Özellikle sıcak havalarda ise kesinlikle tavsiye etmiyoruz.”