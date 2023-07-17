Sıcak havalarda sivrisinek ısırıklarına dikkat!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 12:28

Güncelleme: 17.07.2023 - 12:29

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, dünyanın birçok bölgesinde özellikle yaz aylarında sivrisinek ısırıklarıyla daha sık karşılaşıldığını kaydetti.

Boşnak, sivrisineklerin beslenme yolları arasında öncelikli tercihi çiçek ve bitkilerin su ve özleri olmasına rağmen dişi sivrisineklerin üremek için kana ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İLTİHAPLANMAYA YOL AÇABİLİR"

Boşnak, sivrisinek ısırmalarına karşı bazı kişilerde sistemik alerji öyküsü olabildiğini söyleyerek sivrisinek ısırmalarına karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı:

"Normal tepki veren bir metabolizma için, sivrisinek ısırıklarına karşı evde uygulanacak basit yöntemler, ısırılan bölgenin kısa bir sürede kendiliğinden iyileşmesi için yeterlidir. Sivrisinek ısırmalarında; halk arasında yapılan en büyük yanlış bu bölgeleye sirke, alkol sürmektir. Bu uygulamalar, ciltteki tahrişi ve kaşıntıyı daha da arttırabilir ve ısırık bölgesinde iltihaplanmaya yol açabilir. Kaşıntıyı azaltmak için en etkili yöntem ise; ısırılan bölgeye, buzlu su ya da soğuk su, soğuk kompres uygulamaktır.

"ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Özellikle sivrisineklerin yoğun olduğu yerlerde yaşayan kişilerin açık alanlara çıkarken ısırılmayı önlemek için cildi kapatan uzun kıyafetler giymeyi tercih etmesi, yine yoğun sivrisinek bulunan alanlarda sivrisinek kovucuların kullanılması sivrisinek ısırılmasını önlemek için alınacak önlemlerdendir. Vatandaşlarımızın bu tavsiyelere uyması ciddi viral enfeksiyon yayılımı ve komplikasyonların önüne geçmek için önem arz etmektedir."