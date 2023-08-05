Sıcak havalarda vücudun sıvı kaybına dikkat

Yayınlanma: 05.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 07:00

Diyetisyen Fatma Hallaç vücudun sıvı kaybını önlemek için yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Hallaç şu ifadeleri kullandı:

"Sıvı ihtiyacını karşılamak için en iyi tercih öncelikli olarak su, sonrasında ise ayran ve maden suyudur. Ayran tüketerek hem sıvı hem mineral kaybı önlenebilir. Aynı zamanda yararlı bakteri içeriğinden dolayı bağırsak sağlığını da olumlu yönde etkiler. Özellikle terlediğimiz ve tansiyonumuzun düştüğü yakıcı sıcaklarda tuzlu bir ayran tüketimi güzel bir seçenek olacaktır. Maden suları ise içerdiği fazla miktarda mineral sayesinde vücudun mineral kaybını önler. Yaz aylarında fazla ter kaybı olduğundan özellikle sodyum oranı yüksek maden suları tercih edilebilir.

"VÜCUTTAKI SIVI KAYBINI ARTIRIR"

Çay, kahve ve soğuk meşrubatlar gibi kafein içeriği yüksek içecekler her ne kadar harareti alıyor gibi gözükse de aslında idrar söktürücü özelliğinden dolayı vücuttaki sıvı kaybını artırır. Vücudumuz her 1 fincan çayı ve kahveyi atabilmek için 1 su bardağı su harcar. Bu nedenle tüketmek istediğiniz takdirde, içtiğiniz her fincan çay ve kahve için ekstradan 1 su bardağı su içmek bu kaybı önleyecektir."

"EGZERSİZ KAYNAKLI SIVI KAYIPLARI İHMAL EDİLMEMELİ"

Özellikle yaz aylarında yapılan egzersizlerde su kaybına ekstra dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlatan Hallaç, "Egzersiz sırasında oluşan susuzluk sonucu kaslar oksijensiz kalır ve vücutta bu ihtiyacı karşılamak adına farklı reaksiyonlar gelişir. Gelişen reaksiyonlar sonucu kaslarda yorgunluk oluşur. Bu gibi problemleri önlemek adına egzersiz öncesi su tüketimi ve egzersiz sırasında da 15 dakika aralıklarla yarım bardak kadar su tüketmek çok önemlidir" diye konuştu.