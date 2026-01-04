Sıcak su cildin koruyucu bariyerini eritiyor: Kış egzamasının en büyük tetikleyicisi...

Kış mevsiminde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, cildin nem oranı azalmakta ve dış etkenlere karşı daha savunmasız hale geliyor. Bu dönemde ısınmak ve gevşemek için sıkça başvurulan "kaynar suyla yıkanma" alışkanlığının, cildin biyolojik yapısında ciddi tahribatlara yol açtığı gözlemleniyor. Sıcak su, tıpkı yağlı bir tabağı temizlerken olduğu gibi, cildin yüzeyindeki doğal yağları ve koruyucu proteinleri çözerek yok eder. Bu koruyucu kalkanın ortadan kalkması, cildin su tutma kapasitesinin düşmesine ve hızla kurumasına neden olur.

KIŞ EGZAMASININ EN BÜYÜK NEDENİ

Cilt bariyerinin hasar görmesi, sadece basit bir kurulukla sınırlı kalmamaktadır. Savunmasız kalan deri yüzeyinde mikroskobik çatlaklar oluşmakta; bu durum bakterilerin ve alerjenlerin cilt altına girişini kolaylaştırır. Özellikle bacaklarda ve kollarda görülen, "balık pulu" görünümüyle başlayan ve şiddetli kaşıntıyla devam eden "kış egzaması" vakalarının altında yatan en büyük nedenin, yanlış banyo alışkanlıkları olduğu belirtiliyor. Kaşıntıya bağlı olarak cildin tırnakla tahriş edilmesinin ise enfeksiyon riskini beraberinde getirdiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, cilt sağlığını korumak için suyun sıcaklığının "vücut ısısına yakın" veya "ılık" seviyede tutulması gerektiğini belirtiyor. Banyoda geçirilen sürenin 10 dakikayı aşmaması, cildin suda buruşmasına izin verilmemesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, sabun ve duş jeli seçiminde cildi kurutan sülfatlı ürünler yerine; yağ bazlı, nemlendirici içerikli ve pH değeri ciltle uyumlu temizleyicilerin tercih edilmesinin bariyer onarımı için kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.

İLK 3 DAKİKA KURALINA DİKKAT

Banyo sonrasındaki bakım rutini de en az yıkama süreci kadar önemli. Dermatolojide "İlk 3 Dakika Kuralı" olarak bilinen yöntemin uygulanması gerektiği vurgulanıyor. Buna göre; duştan çıktıktan sonra cilt tamamen kurulanmadan, hafif nemliyken yoğun bir nemlendirici sürülmeli. Bu işlemin, suyun cilt yüzeyine hapsedilmesini sağladığı ve buharlaşmayı önlediği gözlemleniyor. Kış ayları boyunca bu rutine sadık kalınmasının, egzama ataklarını %50 oranında azalttığı belirtiliyor.