Sıcaklarda kenelere dikkat

Yayınlanma: 17.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 07:00

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nagihan Demir, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının bahar ve yaz aylarında sık görüldüğünü söyledi. Demir, bu dönemde piknik alanlarına gidenlerin mutlaka önlemlerini almaları gerektiğini, piknik sonrası eve gelindiğinde vücut ve kıyafetlerin kontrolünün önemli olduğu vurguladı.

Demir, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı özellikle kene ısırıkları yoluyla insanlara bulaşabilen oldukça ciddi ve tehlikeli bir virüs enfeksiyonudur. Bu hastalığın yayılmasında en büyük etkenlerden biri enfekte hayvanların kanı ve doku sıvılarıdır. Vücudunuzda ani kaşıntı, yanma hissi ya da ağrı fark ederseniz bu bir kene ısırığı olabileceğine işaret eder. Isırığın olduğu bölgede kızarıklık ve şişlik meydana gelebilir. Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmadan en kısa zamanda eldiven veya bir bez yardımıyla, cilde yapıştığı yerden cımbız veya penset aracılığı ile dik olarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

"CİLT ALTI KANAMALARI GÖRÜLEBİLİR"

Belirtilerinden bahsederek erken tedavi için geç kalınmaması gerektiğini aktaran Demir, "Virüs, vücuda girdikten 3 veya 5 gün içinde hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bazı vakalarda 9 gün ya da 13 günde ortaya çıkabilir. Bu nedenle inkübasyon gününü 3 ile 10 gün kabul edebiliriz. Kene ısırması ile virüsün vücuda girmesi ile birlikte ateş, kırıklık, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bazen kusma-bulantı ve ishal görülebilir. İlk günlerde yüz ve göğüs kısmında cilt altı kanamaları görülebilir. Gözler kızarır, el ve ayaklarda bir yere çarpmış gibi morluklar, kızarıklıklar görülebilir. Bazen de kanlı kusma, kanlı ishal, kanlı idrar, burun kanaması ve vajinal kanamalar olur. Ağır vakalarda ise karaciğer böbrek ve akciğer yetmezliği görülebilir. Tedavinin geç kalınması halinde ise bu hastalık ölüme neden olabilir. Eğer bu belirtileri gözlemliyorsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız" diye konuştu.