Nesli düşünüldüğünden daha erken tükenebilir

Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:18

CBS News'in haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA'dan yapılan açıklamada, büyük balina türleri arasında "yok olma tehlikesi en yüksek" olan buzul balinalarının sayısının, dünya genelinde toplamda 350'den daha az olduğu ve 70'ten az dişi sayısıyla tükenmenin eşiğinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, başta 100'e yakın balinanın yaşamını yitirdiğinin düşünüldüğü aktarılarak, gerçek ölüm sayısının, türün halihazırda az sayıdaki nüfusu göz önüne alındığında büyük bir rakama tekabül eden bu sayıdan da fazla olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Bu balinaların, Deniz Memelilerini Koruma Yasası kapsamında ani ölümlere neden olabilecek çeşitli olaylar ile 2017'den beri karşılaştığı belirtilen açıklamada, bu durumun buzul balinalarının neslinin beklenmedik şekilde tükenebileceğine işaret ettiği vurgulandı.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU DİŞİLER YA DA YAVRULARDA GÖRÜLÜYOR

Son 6 yılda 36 buzul balinasının öldüğü, 33'ünün ağır yaralandığı ve 45'inin hafif yaralanmalara veya hastalığa maruz kaldığı kaydedildi.

Ölümlerin çoğunun gemilerin buzul balinalarına çarpması nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Ani ölümlere neden olabilecek durumlarda çoğunlukla dişi ve yavru buzul balinalarının ölmesinin ciddi endişeye yol açtığına işaret edilen açıklamada, nesli tükenme tehlikesindeki türün düşünüldüğünden daha erken yok olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Buzul balinalarının nesli tükenmek üzere. İnsan kaynaklı ölüm ve yaralanmaları önemli ölçüde azaltmak için acil önlem alınmazsa buzul balinası sayısı azalmaya devam edecek ve türün neslini devam ettirmesini tehlikeye atacaktır." ifadelerine yer verildi.