Sıcakların bastırmasıyla ishal, ateş ve kusma vakalarında büyük artış var

Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, hastanelerin acil servislerine de yansıdı. Son haftalarda ishal, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle yapılan başvurularda artış yaşanırken, uzmanlar sıcak havalarda bozulan gıdalar ve sıvı kaybının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan acil tıp uzmanı Doç. Dr. Ömerul Faruk Aydın, son dönemde acil servislere başvuran hastaların önemli bir bölümünde ağır seyreden enfeksiyon tablolarıyla karşılaştıklarını söyledi. Aydın, “Kusma, dirençli ateş, şiddetli karın ağrısı ve ishal şikâyetiyle gelen hasta sayısı belirgin şekilde arttı. Üstelik bu hastaların bir kısmı hastaneden çıktıktan birkaç saat sonra yeniden başvuruyor. Sıvı alamıyor, ateşi düşmüyor ve genel durumu bozuluyor” dedi.

‘BİLDİĞİNİZ İSHAL DEĞİL’

Vakaların yalnızca risk grubundaki kişilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Aydın, “Bu tabloyu sadece yaşlılarda veya kronik hastalığı olanlarda görmüyoruz. Sağlıklı erişkin hastalara bile yatış vermek zorunda kalıyoruz. Bu aralar gelen ishal, bildiğiniz ishal değil” ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcakların gıdaların saklanması ve taşınması süreçlerini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Aydın, “Soğuk zincirin bozulması enfeksiyon riskini artırıyor. Bir market dolabındaki aksama, açık büfede saatlerce bekleyen bir yemek ya da güneşte kalan bir yiyecek, acil servise ishal ve kusma olarak dönebiliyor. Sıcaklık arttıkça gıdanın güvenlik payı azalıyor” diye konuştu. Toplumda antibiyotik kullanımına ilişkin yanlış inanışlar bulunduğunu ifade eden Aydın, “Antibiyotik her ishalin ilacı değildir. Ancak ateşin düşmediği, şiddetli karın ağrısının olduğu, dışkıda kan veya mukus görülen vakalarda durum daha ciddi olabilir ve mutlaka değerlendirilmelidir” diye konuştu. Uzun süren kusma, yüksek ateş, sıvı alamama, idrar miktarında azalma ve belirgin halsizliğin ihmal edilmemesi gerektiğine değinen Aydın, “Vücut alarm veriyorsa o alarmı susturmaya çalışmayın. Dinleyin ve gerekiyorsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun” uyarısında bulundu.

HİJYEN ÇAĞRISI

Yaz aylarında açıkta bekleyen yiyecekler, iyi saklanmamış sütlü ürünler, yeterince pişmemiş et ve tavuk ürünleri ile güvenilir olmayan su ve buzun risk oluşturduğunu anımsatan Aydın, korunmanın en etkili yolunun el hijyenine dikkat etmek, güvenilir gıda tüketmek ve yiyecekleri uygun koşullarda saklamak olduğunu söyledi. “Aşırı sıcak artık sadece bir hava durumu meselesi değil, doğrudan halk sağlığını etkileyen bir gerçeklik” diyen Aydın, yurttaşların özellikle yaz aylarında gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.