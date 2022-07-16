Şifalı olduğuna inanılan su, böbrek taşı olanlardan rağbet görüyor

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Karagöllü köyünde bulunan "Dümbüldek Suyu", şifalı olduğu inancıyla vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. "Şifalı su" olarak adlandırılan doğal kaynak suyu için her gün çok sayıda vatandaş sıraya giriyor. Dümbüldek Suyu, çevre il ve ilçelerden de ilgi görüyor. Şifa uman vatandaşlar, bidonlarını doldurup evlerine dönüyor. Suyun; şeker hastalığı, prostat, tansiyon ve idrar yolu enfeksiyonu gibi pek çok hastalığa iyi geldiği; böbrek taşını düşürmede fayda sağladığı düşünülüyor.

"İNSANLARA TOKLUK HİSSİ VERİYOR"

Doğal kaynak suyunun hikayesini anlatan İmdat Gülcan, "Dedelerimizin, atalarımızın bize söylediği rivayete göre, savaş dönemlerinde yaralı askerlerin yaralarını sarmak için şehit Dümbüldek Dede, aşağıda bulunan doğal kaynak suyunu hayvan çanı denilen dömbelekle buraya taşırmış. Bu olayın Osmanlı dönemine dayandığı rivayet ediliyor. Dümbüldek Suyunun ismi, dedenin suyu taşıdığı çandan geliyor. Bugün bilimsel anlamda yapılan araştırmalara göre suyun iyi geldiği hastalıklar; böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalıklardır. Yapılan araştırmalar neticesinde bu suyun PH değerinin düşük olduğu, asidik bir su olduğu, bu sebeple de insanlara tokluk hissi verdiğini biliyoruz. Bu suda kireç de yok. Hafta sonları buraya çok fazla kişi su almak için geliyor" dedi.

"BÖBREKTEKİ TAŞLARI ERİTEN BİR SU OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Küçük yaştan itibaren şifalı olduğu tecrübe edilmiş olan sudan içtiğini belirten 74 yaşındaki İbrahim Çakır, "Böbrekteki taşları eriten su olduğunu biliyorum. Her sene içerim. İnsanlar buraya su için geliyor. 3-4 ayda bir gelir, sularımı doldurup giderim. Eşimin de böbrek taşı vardı, taşlarını kırdırdık ama bu suyu içince taşları döktü" diye konuştu.

"BU SUYU İÇMEYE BAŞLADIĞIMDAN SONRA TAŞ DÜŞÜRMEYE BAŞLADIM"

Suyun böbrek taşına iyi geldiğini düşünenlerden Gökhan Murat ise "Bu suyu içmeye başladıktan sonra taş düşürmeye başladım. Ameliyatlarım azaldı, suyun faydası var gerçekten. 7-8 yıldır bu sudan içiyorum ve faydasını görüyorum. Zaten doktorlar bol bol su içmeyi tavsiye ediyor, bu suyun da faydalı olduğunu bildiğimiz için içmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.