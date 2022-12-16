Son Ültimatom filminin konusu ne, oyuncuları kim? Son Ültimatom filmi nerede çekildi?
2007 yılında vizyona giren Son Ültimatom filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Son Ültimatom filminin konusu ne? Son Ültimatom filminin oyuncuları kim? Son Ültimatom filmi nerede çekildi? Son Ültimatom filminin IMDb puanı kaç?
Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum), yönetmenliğini Paul Greengrass, senaristliğini Robert Ludlum ve Tony Gilroy'un üstlendiği, 2007 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
SON ÜLTİMATOM FİLMİNİN KONUSU NE?
Jason Bourne, geçmişindeki sırları bir türlü öğrenememektedir. Kendisinin canlı olduğunu bilenler ise kendisi ortadan kaldırmak istediğinden, Moskova, Rusyaya taşınır ancak burada tekrar bulunur ve hayatta çok sevdiği bir insan, kendisine yardım etmiş Marie Helena Kreutz, kazada kaybedince, Jasonun tekrar geçmişindeki sırları bulma ve yine bir macera yaşamasının zamanı gelmiştir. Artık Moskovadan Parise, Ordanda Fasa gidecek olan Bourne'u çeşitli maceralar ve gerilim beklemektedir.
SON ÜLTİMATOM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matt Damon
Julia Stiles
David Strathairn
Scott Glenn
Paddy Considine
Edgar Ramirez
Albert Finney
Joan Allen
Daniel Brühl
SON ÜLTİMATOM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri New York ve Manhattan'da gerçekleştirilmiştir.
SON ÜLTİMATOM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Son Ültimatom filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.
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