Son Ültimatom filminin konusu ne, oyuncuları kim? Son Ültimatom filmi nerede çekildi?

16 Aralık 2022 Cuma, 10:05

Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum), yönetmenliğini Paul Greengrass, senaristliğini Robert Ludlum ve Tony Gilroy'un üstlendiği, 2007 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

SON ÜLTİMATOM FİLMİNİN KONUSU NE?

Jason Bourne, geçmişindeki sırları bir türlü öğrenememektedir. Kendisinin canlı olduğunu bilenler ise kendisi ortadan kaldırmak istediğinden, Moskova, Rusyaya taşınır ancak burada tekrar bulunur ve hayatta çok sevdiği bir insan, kendisine yardım etmiş Marie Helena Kreutz, kazada kaybedince, Jasonun tekrar geçmişindeki sırları bulma ve yine bir macera yaşamasının zamanı gelmiştir. Artık Moskovadan Parise, Ordanda Fasa gidecek olan Bourne'u çeşitli maceralar ve gerilim beklemektedir.

SON ÜLTİMATOM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Julia Stiles

David Strathairn

Scott Glenn

Paddy Considine

Edgar Ramirez

Albert Finney

Joan Allen

Daniel Brühl

SON ÜLTİMATOM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri New York ve Manhattan'da gerçekleştirilmiştir.

SON ÜLTİMATOM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Son Ültimatom filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.