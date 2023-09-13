Siğiller hakkında her şey: Oluşum nedenleri ve tedavi yöntemleri

Yayınlanma: 13.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 07:00

Siğiller, cildin üst tabakasını etkileyen ve viral bir enfeksiyon olan human papillomavirüs (HPV) tarafından neden olan bulaşıcı cilt büyümeleridir. Siğillerin nasıl oluştuğunu ve nasıl tedavi edilebileceğini anlamak, bu yaygın cilt sorununu yönetmek için önemlidir.

1. SİĞİLLERİN OLUŞUM NEDENLERİ:

HPV Enfeksiyonları: Siğillerin başlıca nedeni, HPV adı verilen bir virüsün cilde girmesidir. HPV, ciltteki hücrelerin aşırı büyümesine yol açar ve siğillerin oluşmasına neden olur.

Cilt Temas: Siğiller, enfekte bir kişinin cildiyle temas sonucu bulaşabilir. Özellikle çıplak ayakla yüzme havuzları, spor salonları veya duşlar gibi kamusal alanlarda dolaşmak, bulaşma riskini artırabilir.

Zayıf Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, HPV enfeksiyonlarına daha yatkın olabilirler. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek, siğil oluşumunu önlemede önemlidir.

2. SİĞİL TÜRLERİ:

Verruca Vulgaris: En yaygın siğil türüdür ve ellerin, parmakların ve ayakların altında görülür.

Plantar Siğil : Ayak tabanında derinlemesine büyüyen siğil türüdür ve yürüme sırasında ağrıya neden olabilir.

Flat Siğil: Genellikle yüz ve ellerde görülür ve düz, pürüzsüz bir görünüme sahiptir.

Genital Siğiller: Cinsel temas yoluyla bulaşan HPV türü nedeniyle genital bölgelerde görülür.

3. SİĞİL TEDAVİSİ:

Siğiller genellikle kendi başlarına kaybolabilir, ancak bazı durumlarda tedavi gerekebilir. Tedavi yöntemleri şunları içerir:

Kriyoterapi (Buz Terapisi) : Siğil dondurularak çıkarılır.

Lazer Tedavisi: Lazer ışığı kullanılarak siğil yok edilir.

Kimyasal Tedavi: Topikal olarak uygulanan ilaçlar siğilleri azaltabilir.

Cerrahi Müdahale: Büyük veya dirençli siğiller cerrahi olarak çıkarılabilir.

Siğiller cilt sorunları olsa da tedavi edilebilirler. HPV enfeksiyonlarından kaçınmak için hijyenik önlemler almak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek önemlidir. Siğiller konusunda endişeleriniz varsa, bir dermatologdan profesyonel tavsiye almanız önemlidir.