Uzmanı uyardı: Kronik hastalıklarda beslenmeye dikkat

Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 07:00

Uzman Diyetisyen Kübra Tekay, okulların açılmasıyla çocuk sağlığına ilişkin ailelere uyarı ve önerilerde bulundu.

Okula yeni başlayacak olan çocuklarda beden ve zihinsel gelişimin önemine dikkat çekenTekay, şu ifadeleri kullandı:

"Okula yeni başlayan çocuklar özellikle 6-12 yaş grubundaki çocuklar için beslenme ileride oluşabilecek kronik hastalıkların önüne geçmesi açısından ve onlara sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme özellikleri kazandırması açısından son derece önemlidir. Çocukların dirençleri azalmasın, zihinsel ve bilişsel aynı zamanda fiziksel performansları yükselsin, bağışıklıkları düşmesin diye bazı kurallar var.

"KAHVALTI YAPMASINI ÖNERİYORUZ"

Bunlardan birincisi çocuklarda gelişim ve büyümesinin devam etmesini sağlamak, ikincisi besin çeşitliliğini sağlayarak çocuklara her besinden tatmalarını sağlamak, üçüncüsü çocuklara normal ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak ve son olarak da hem okul hem de günlük yaşamındaki fiziksel, bedensel aynı zamanda zihinsel performanslarını arttırmak. Bunun için bizim çocukların sağlam ve dengeli bir kahvaltı yapmasını öneriyoruz.

Bazı çocuklar meyveyi direkt yemeyi reddedebilir. Bu durumda yapılacak şey onları meyveden soğutmak değil, meyvenin meyve suyu şeklinde ev yapımı halinde yapılması ve onlara ölçülü miktarda verilmesidir. Meyvenin ölçülü miktarda verilmesini istiyoruz çünkü bir su bardağı meyve suyunda günlük alması gereken meyve miktarlarının bir tık daha üstünde meyve almış oluyorlar. Bunu da maalesef ki, çok fazla tüketildiğinde obeziteye neden olabiliyor.

"SU TÜKETİMİ DE ÖNEMLİ"

Paketli ürünlerden uzak durulmalı, çocukların su tüketimi de önemli. Beslenme çantalarının yanında bırakılan, onların ilgisini çekebilecek suluklar da çocukların su içmesine teşvik edebilir. Okula yeni başlayan tüm çocuklara başarılar diliyor ve aileleriyle birlikte sağlıklı günler diliyorum."