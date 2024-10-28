Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya evlilik yolunda ilk adımı attı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:56

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:56

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem'de “Çilek” karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can’dan arkadaşının doğum gününde aldığı evlilik teklifi sonrası, kız isteme töreninden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımında, “Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak. İnanılmaz mutluyum, inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim” ifadelerini kullandı.

Özkaya, kız isteme törenine dair fotoğraflarını “Heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki. Artık ilk aşamayı atlattık. Haftaya söz ve nişan yemeğimiz var. Birlikte nice mutlu günlere aşkım benim” notuyla paylaştı.

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

23 Ocak 1998’de İstanbul’da doğan Zeynep Özkaya, Sihirli Annem dizisiyle tanınırlık kazandı. Özkaya, daha sonra İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı dizilerinde de rol aldı. Lise yıllarında zorunlu devamlılık nedeniyle ekranlara ara veren oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde yer alıyor.