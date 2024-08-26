Sihirli Annem’in 'Çilek'i Zeynep Özkaya’dan evlilik müjdesi

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem adlı dizide Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, arkadaşının doğum gününde sevgilisi Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldı. Özkaya, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:30
Sihirli Annem’in 'Çilek'i Zeynep Özkaya’dan evlilik müjdesi
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2003-2012 yılları arasında yayımlanan ve büyük beğeni toplayan Sihirli Annem dizisinde ‘Çilek’ karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. Uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can’dan evlilik teklifi alan Özkaya, bu haberi sosyal medyada duyurdu.

Arkadaşının doğum gününü kutlamak için Büyükada’ya giden 26 yaşındaki Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" yazılı pasta ile büyük bir sürprizle karşılaştı. Paylaşımında, “Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak. İnanılmaz mutluyum, inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim” ifadelerini kullandı.

Bu mutlu anlara takipçilerinden binlerce beğeni ve “Mutluluklar”, “Çok güzelsiniz”, “Tebrikler” gibi yorumlar yağdı.

Oğulcan Can da sevgilisi Zeynep Özkaya’nın kendisine "Evet" dediği anı sosyal medyada paylaştı.


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