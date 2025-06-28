Siirt'te ilk kez ekildi: 4 yıl önce ilk meyvesini verdi: Hasadı kasım ayında yapılacak...

Siirt merkez ve Pervari ilçesinin Botan Çayı kenarındaki bahçelerde, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının uyguladığı "Alternatif Ürünlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeyle Trabzon hurması fidanı desteği sağlandı.





İl genelinde 4 yılda toplam 1 milyon 212 bin lira maliyetle 17 bin Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.





Sulamanın yapıldığı bölgede maliyeti düşük, kolay yetiştirilebilen Trabzon hurması üretimine yönelen çiftçiler, ağaçların meyve vermesiyle ilk hasadı bu yıl kasım ayında yapacak.





Pervari'ye bağlı Gökçekoru köyü Gökbel mezrasındaki 50 dönüm alanda Trabzon hurması üreten Medeni Özcan da 4 yıl önce alternatif ürün olarak diktiği fidanların bu yıl meyve verdiğini söyledi.





Kasımda ilk hasadı yapmaya hazırlandığını anlatan Özcan, "Ülke genelinde yetiştiriciliği çok az olduğu için piyasası güzel olur diye hurma üretimine yöneldik. Ürettiğim cins az ürün veriyor ama çok kaliteli. Olgunlaşan ürünü kasım ayının ilk haftasında toplayacağız." ifadelerini kullandı.



