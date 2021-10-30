Sıla'dan Cumhuriyet Bayramı konseri
Sıla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. İzmir’in Kavakları’ türküsünü seslendiren Sıla ' Aydınlık günlerin temennisiyle şahane bir akşam olsun’ ifadelerini kullandı.
Türk Pop Müziği’nin sevilen sanatçılarından Sıla, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde şarkılarını onbinlerce hayranıyla birlikte söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserde; ellerinde bayrak, meşale ve balonlarla onbinlerce İzmirlinin saatler öncesinden doldurduğu tarihi meydandaki coşku, konserin başlamasıyla doruğa ulaştı. Sahneye Cumhuriyet Bayramına özel tasarlanmış smokiniyle ‘Afitap' şarkısını söyleyerek çıkan ünlü sanatçı, konserini ‘Engerek’ şarkısı ile tamamladı.
"AYDINLIK GÜNLERİN TEMENNİSİYLE..."
Cumhuriyetin 98. yılını memleketi İzmir’de sahnede kutlamasıyla ilgili mutluluğunu dile getiren ve ‘İzmir’in Kavakları’ türküsünü seslendiren Sıla'nın “Böyle bir günde sizinle olmak bu şanlı şerefli günü evde, memlekette sizlerle kutluyor olmak benim için çok onur verici. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Aydınlık günlerin temennisiyle şahane bir akşam olsun’ şeklindeki sözleri büyük alkış aldı.
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bir yeraltı dünyası liderine daha tahliye
- Gökmen Karadağ'dan ayrılık mesajı
- WhatsApp uyardı: Son 2 gün!
- BİM ve ŞOK 'fahiş fiyat' cezasından sonra harekete geçti
- Volkan Demirel'in paylaşımına Fenerbahçelilerden tepki!
- 120 TL üzeri elektrik faturalarına dikkat
- Erdoğan, açılışta millet bahçesinin adını değiştirdi
- Diyanet'ten düğün fotoğraflarına 'teşhircilik' çıkışı
- Erdoğan görevden aldı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Mehmetçik' tepkisi