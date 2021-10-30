Sıla'dan Cumhuriyet Bayramı konseri

30 Ekim 2021 Cumartesi, 15:56

Türk Pop Müziği’nin sevilen sanatçılarından Sıla, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde şarkılarını onbinlerce hayranıyla birlikte söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserde; ellerinde bayrak, meşale ve balonlarla onbinlerce İzmirlinin saatler öncesinden doldurduğu tarihi meydandaki coşku, konserin başlamasıyla doruğa ulaştı. Sahneye Cumhuriyet Bayramına özel tasarlanmış smokiniyle ‘Afitap' şarkısını söyleyerek çıkan ünlü sanatçı, konserini ‘Engerek’ şarkısı ile tamamladı.

"AYDINLIK GÜNLERİN TEMENNİSİYLE..."

Cumhuriyetin 98. yılını memleketi İzmir’de sahnede kutlamasıyla ilgili mutluluğunu dile getiren ve ‘İzmir’in Kavakları’ türküsünü seslendiren Sıla'nın “Böyle bir günde sizinle olmak bu şanlı şerefli günü evde, memlekette sizlerle kutluyor olmak benim için çok onur verici. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Aydınlık günlerin temennisiyle şahane bir akşam olsun’ şeklindeki sözleri büyük alkış aldı.







