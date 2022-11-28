Sıla'nın babasının cenaze programı belli oldu
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu (73), İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gençoğlu'nun cenaze programı belli oldu
Denizlili şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi gören babası Şükrü Gençoğlu, bugün hayatını kaybetti.
Şükrü Gençoğlu'nun cenazesinin yarın Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verileceği öğrenildi
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