Sıla Gençoğlu'nun acı günü

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 1 ay önce beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:52
Sıla Gençoğlu'nun acı günü
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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, bir süredir hastanede tedavi gören Gençoğlu, bugün yaşamını yitirdi.

01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

 

 


Sıla Gençoğlu Baba beyin kanaması Şükrü Gençoğlu

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